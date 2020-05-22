Danimarka kulübünden seyircisiz maçlara 'sanal tribün' çözümü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınmasının ardından 28 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacak Danimarka Süper Ligi'nde mücadele eden AGF Aarhus, futbolcularına maçlar sırasında taraftar desteği sağlamak için yeni bir yönteme başvurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sanal konferans hizmeti sunan "Zoom" uygulaması yoluyla futbolcuların iç saha maçlarında taraftarla buluşması sağlanacak.
Stadın çeşitli tribünlerine yerleştirilen sahaya dönük ekranlar vasıtasıyla maçları uzaktan takip eden seyircilerin görüntü ve sesleri, futbolculara ulaşacak. Oyuncular, bu sayede gol sevinçlerini "sanal tribündeki" taraftarlarıyla yaşayabilecek.
Aarhus taraftarları, kulübün internet sitesine başvuruda bulunarak "sanal maç biletlerini" ücretsiz temin edebilecek.
Uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aarhus Üst Yöneticisi (CEO) Jacob Nielsen, "Bu uygulamayı dünyada kullanacak ilk kulüp olduğumuz için gurur duyuyoruz. Yaşananlara bakarsak, bir süre daha seyircisiz oynayacağız. Bu yenilikçi hareketimizin başka kulüplere ilham olmasını ve benzer uygulamalara geçerek bu durumdan fayda sağlamalarını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ligin açılış maçında AGF Aarhus, 28 Mayıs Perşembe günü Randers'i konuk edecek.
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