Daniel Sturridge ile yapılan görüşmeler olumlu geçti! İngiliz golcü ile sözleşme imzalanacak

Trabzonspor'un iki aydır transferi için yoğun çaba harcadığı İngiliz golcü, önceki gece İstanbul'a gelmişti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün 29 yaşındaki golcü ile masaya oturdu ve şartları yazılı olarak sundu.
Görüşmelerde sona gelindiği ve bugün son kez görüşülmesinin ardından oyuncuyla imzaların atılacağı kaydedildi.
Kendisine gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u seçen Sturridge, 3 yıllığına bordo-mavili formayı giyecek ve bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro maaş alacak. Yıldız isme ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası ödenecek.
Burada Fransız gazetesi L'Équipe, kısa bir süre önce Sturridge ile ilgili haberinde "Monaco, Falcao'yu Türkiye'ye gönderdikten sonra Sturridge'i de Türklere kaptırdı. Sturridge, Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak" sözlerini kullandı.
(Sabah)
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