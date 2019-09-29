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  3. Daniel Sturridge Beşiktaş maçında oynayacak mı? Ünal Karaman kararını verdi

Daniel Sturridge Beşiktaş maçında oynayacak mı? Ünal Karaman kararını verdi

Daniel Sturridge Beşiktaş maçında oynayacak mı" Ünal Karaman kararını verdi

Sezon başında büyük umutlarla Trabzonspor'a katılan ancak henüz maç formuna kavuşamayan Sturridge için Ünal Karaman son kararını verdi.

Geldiği günden bu yana fizik olarak yüzde yüze çıkamayan ve sakatlıklardan başını kaldıramayan Daniel Sturridge, geçen hafta oynanan Sivas karşılaşmasında kadroya alınmamıştı.

Beşiktaş maçı düşünülerek riske edilmeyen 30 yaşındaki oyuncu, hafta boyunca Siyah-Beyazlılar karşısında forma giymek için özel olarak çalıştı.

Ancak yine de tam istenilen seviyeye gelemeyen İngiliz süperstarın maça kulübede olmasına karar verildi. Büyük bir sürpriz olmazsa Ünal Karaman, Surridge'yi kulübeye koyacak.

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