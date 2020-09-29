Daniil Medvedev, Roland Garros'a ilk turda veda etti

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek erkekler ilk tur mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile dünya 63 numarası Fucsovics karşılaştı.
Korttan 6-4, 7-6, 2-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 galip ayrılan Fucsovics, 2. tura yükseldi. Macar tenisçi, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasının ilk 10'unda yer alan bir rakibini mağlup etti.
Haftalardır Ze Luis için Porto'nun kapısını aşındıran Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un ‘Forvetten önce kanat istiyorum' sözleri üzerinde golcü futbolcuda geri adım attı.
Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.
Fenerbahçelilerin, yıldız golcü Edinson Cavani'ye sosyal medyadan yaptıkları "Come to Fenerbahçe" çağrısı, Brezilya basınında haber oldu.
Beşiktaş'ta gönderilmek istenen 5 futbolcu var ve hiçbiri gitmeyi kabul etmiyor.
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Menajerler tarafından önerilen Matt Miazga'dan sonra Trabzonspor'un gündemine Chelsea'nin bir stoperi daha girdi: Jake Clarke-Salter.