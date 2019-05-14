Daniele De Rossi, Roma'dan ayrılıyor

Daniele De Rossi, 18 yıl sonra Roma'dan ayrılıyor. İtalya Ligi ekiplerinden Roma, takım kaptanının sezon sonunda kulüplen ayrılacağını açıkladı. Kulüp açıklamasında, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun Parma ile yapılacak maçta son kez Roma formasını giyeceği belirtildi.

Roma'ya 2000'de imza atan ve Başkent ekibiyle çıktığı 615 maçta 63 gol kaydeden De Rossi için yapılan açıklamada, "De Rossi, Roma dışında yeni bir macera planlıyor" denildi.

Kulüp başkanı Öames Pallotta ise konuyla ilgili açıklamasında, "Parma maçından sonra sarı kırmızılı formayı çıkardığında hepimiz göz yaşı dökeceğiz. Neredeyle 36 yaşında olmasına rağmen Roma dışında bir kulüpte oynama isteğine saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Takımı'nda ise 117 kez görev yapan ve 21 gol atan De Rossi, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.