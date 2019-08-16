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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 15:41
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 17:06

Daniel Sturridge, Trabzonspor'da!

Daniel Sturridge, Trabzonspor'da!

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Trabzonspor dünyaca ünlü golcü Sturridge ile 3 yıllık sözleşme imzalıyor.

Trabzonspor, Sturridge ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

DANIEL STURRIDGE KİMDİR?

1989 doğumlu Daniel Sturridge, futbola Aston Villa altyapısında başladı. 2003 yılında ise Manchester City teknik heyetinin dikkatini çekti ve 2006 yılına kadar altyapıda top koşturdu. M.City'de A takıma yükselen 28 yaşındaki oyuncu 2007/08 sezonunda kariyerininde yeni bir dönem başladı. Profesyonel olarak M.City formasıyla 26 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

2009/10 sezonunda Chelsea'ye transfer olan Sturridge ilk sezonda takımı ile 20 maça çıktı. Burada sergilediği performansla Chelsea'nin Premier Lig ile İngiltere FA Cup'ı kazanmasını sağladı. Chelsea formasıyla 63 maça çıkan Daniel Sturridge, 2013/14 sezonunda Liverpool'un yolunu tuttu. Sturridge Liverpool'da kariyerinin zirvesine çıkan forvet oyuncusu burada ilk sezonda 33 maça çıktı ve 24 gol kaydetti. Liverpool ile toplanda 51 maça çıkan Sturridge, 29 gol atma başarısı gösterdi. 

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