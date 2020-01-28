Daniel Sturridge takımla çalışmalara başladı

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile Elazığ'daki deprem bölgesine giden Uğurcan Çakır katılmadı.
İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ise devre arasında yapılan Antalya kampının ardından ilk kez takımla çalışmalarda yer aldı.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 30 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray, Marcelo Saracchi’nin ve Radamel Falcao’nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edildiğini ve iki oyuncunun da tedavisine başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Barış Alıcı'nın Belçika ekibi Westerlo'ya 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, Serie A'ya gidiyor.
Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.
Spor İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verdi.
Genç bir defans oyuncusu almak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a Kamerun asıllı stoper Harold Moukoudi teklif edildi.
Transfer yasağı kaldırılan MKE Ankaragücü, 3 transferde birden mutlu sona ulaştı.