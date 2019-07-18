Daniel Sturridge kendi transferine bahis yaptı, futboldan men cezası aldı

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; 29 yaşındaki oyuncunun, 11 adet iddiayla yargılandığı bahis soruşurmasının 2'sinden suçlu bulundu. Sturridge'in özellikle Ocak 2018'deki transfer döneminde, kendi durumuyla ilgili olarak kardeşine bahis oynattığı ortaya çıktı.

Liverpool dışında Manchester City ve Chelsea formaları da giyen Daniel Sturridge'in, Ocak 2018'de kardeşi Leon'a transferiyle ilgili bilgiler sağladı ve bahis oynattı. Süreç boyuca da Leon'a bilgiler vermeye devam eden Sturridge, cezaya neden olan fiilini sürdürdü.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ceza komisyonu, Daniel Sturridge'in kurallara uymadığını tespit etti ve yapılan itirazları reddederek oyuncuyu cezalandırdı." denildi.

(Sporx)