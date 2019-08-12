Telegraph, Fenerbahçe'nin Daniel Sturridge'e teklif yaptığını yazdı

Telegraph'ta yer alan habere göre; Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, son olarak Liverpool forması giyen ve şu an serbest statüde yer alan 29 yaşındaki forvet Daniel Sturridge'e 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.
Haberde Sarı-Lacivertli ekibin İngiliz forvet için haftada 60 bin sterlin ödemeye hazır olduğu belirtildi.
13 teklif aldı
Tecrübeli santrfor oyuncusunu DC United, Real Betis, Bologna, Marsilya, Trabzonspor, Katar ve Beşiktaş'ta dahil olmak üzere toplam 13 takımın teklif ettiği ifade edildi.
Ayrıca, eski Liverpool sportif direktörü Damien Comolli'nin de Anfield'de hala bağlantılarının olduğu kaydedildi.
İngiliz oyuncu Premier Lig'de şu ana kadar çıktığı 2018 maçta 77 gol, 30 asist ile oynadı.
(Ajansspor)
Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.
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