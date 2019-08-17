Daniel Sturridge, Başakşehir'e imza atacaktı ama annesi Trabzon'u beğenince Trabzonspor'a transfer oldu

Başakşehir'le prensipte anlaşmaya varan Sturridge, Trabzonspor'un biraz daha fazla ücret teklif etmesi karşısında bordo mavili kulüple el sıkıştı.

TM Dijital Haber Merkezi

Liverpool’dan ayrıldıktan sonra hakkında Atalanta, Genoa, DC United iddiaları ortaya atılsa da sadece Süper Lig’den Başakşehir ve Trabzonspor’dan resmi teklif aldığı ortaya çıkan Sturridge’in, ailesinin onayıyla bordo mavili kulübü seçtiği belirtildi.

TRABZON'U BEĞENDİLER

Tecrübeli golcünün Trabzonspor’a transfer süreci aslında bir hayli zorlu ve ilginç oldu. Liverpool’da sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Sturridge önce Başakşehir’den teklif alırken, ‘Karadeniz Fırtınasının’ bu teklifin biraz daha üzerine çıkması işin şeklini değiştirdi. İstanbul’un çok iyi bir yer olduğunu bilen ve şehri çok beğenen Sturridge’in ailesi, bir de Trabzon’u görmek isterken 29 yaşındaki oyuncunun annesi ve amcasının şehri görmesi Sturridge’in Trabzonspor’a imza atmasını sağladı.

STURRİDGE'İN TAŞKINLIĞI OLAY OLDU

Geçtiğimiz sezon Tottenham’la oynanan Şampiyonlar Ligi final maçından önce psikoloğunu darp eden Sturridge’in bu hareketi başta Klopp olmak üzere, birçok Avrupa kulübünün tepkisini çekerken, yıldız golcünün bu yüzden resmi olarak Almanya, İspanya, Fransa gibi liglere gidemediği öğrenildi.