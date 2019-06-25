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Daniel Guiza 40 yaşına kadar sahada

Daniel Guiza 40 yaşına kadar sahada

Fenerbahçe’nin eski golcülerinden Daniel Guiza, Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Kariyerini İspanya 3. Lig ekibi Atletico Sanluqueno'da sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Guiza, 40 yaşına kadar oynayacak.

Ağustos ayında 39 yaşına girecek futbolcu, takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesini uzatırken sözleşmesinin bitiminde 40 yaşında olmuş olacak.

Futbolu bırakmayı düşünmediğini her fırsatta dile getiren Güiza, geçen sezon 31 maça çıkıp 7 gol kaydetmişti.

(Sporx)

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