Sevillalı Daniel Carriço, koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'a transfer oldu

SPOR GÜNDEMİ

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a çok sert cevap: Er meydanından kaçılmaz Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a çok sert cevap: Er meydanından kaçılmaz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası! Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası! Darüşşafaka Kulübü, Fenerbahçe Beko'ya karşı 74-71 kaybettikleri Türkiye Kupası final maçının son dakikasında oluşan faul pozisyonunda sonuca tesir eden kural hatası yapıldığını savunarak TBF'ye başvurdu.

Trabzonspor'dan açıklama: Bize bir bilgilendirme yapılmadı Trabzonspor'dan açıklama: Bize bir bilgilendirme yapılmadı Trabzonspor, TSYD tarafından yapılan açıklamayla ilgili kulübe bir bilgilendirme yapılmadığını ve diğer kulüplerin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içinde yer almayacaklarını duyurdu.

Dört Büyükler'in başkanları bir araya geliyor Dört Büyükler'in başkanları bir araya geliyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uzun süredir üzerinde durduğu buluşma gerçekleşiyor. 4 Büyükler'in başkanları bir araya geliyor.

Derbi öncesi tarihi transfer çalımı! Menajeri bir anda gündemi değiştirdi Derbi öncesi tarihi transfer çalımı! Menajeri bir anda gündemi değiştirdi Galatasaray ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan ve kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı için Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş iddiaları da konuşulmaya başlandı.

Sevilla'nın yıldızı, koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'a transfer oldu Sevilla'nın yıldızı, koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'a transfer oldu Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan Zall, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen defans oyuncusu Daniel Carriço'yu kadrosuna kattı.