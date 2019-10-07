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Dani Alves'e maç esnasında arı saldırısı

Dani Alves'e maç esnasında arı saldırısı

Brezilya Ligi'nde Sao Paulo forması giyen Dani Alves'i maç sırasında arı soktu.

Brezilya Serie A Ligi'nde oynanan Sao Pauolo - Fortaleza maçında çok ilginç bir olay yaşandı.

Maçın henüz 25. dakikasında Barcelona'nın eski oyuncusu olan ve şu an Sao Paulo forması giyen Dani Alves'in acı içerisinde kaldığı görüntülendi.

Yapılan kontroller sonrası Dani Alves'in arı tarafından sokulduğu farkedildi.

Bu olay sonrası yapılan kontrollerde köşe bayrağının eşek arıları tarafından istilaya uğradığı fark edildi.

Fortaleza defans oyuncusu Jackson De souza, cesur bir hamle yaparak formasını yüzüne sardı ve korner direğini sahanın dışarısına çıkardı.

Arı sokması sonrası maça devam eden Dani Alves sosyal medya üzerinden, "Bir arı tarafından maç sırasında sokulacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.

(Sporx)

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