Damien Comolli, Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'a başkan oluyor

SPOR GÜNDEMİ

Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! Az önce açıkladı Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! Az önce açıkladı Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş ile protokol imzaladığına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı. Afacan, “Mert Hakan Yandaş için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki Türk takımlarının, Türk oyuncularla gelecek sezon için protokol (ön anlaşma) yapmasının TFF tarafında bir geçerliliği olmamakla beraber bu durum cezai şarta bağlanmıştır. Sözleşmenin devam ettiği kulübün izni olmadan oyuncu hiçbir şekilde başka takıma imza atamaz” ifadelerini kullandı.

4 milyon Euro'ya bu iş biter! Cimbom'un istediği yıldız için resmi açıklama 4 milyon Euro'ya bu iş biter! Cimbom'un istediği yıldız için resmi açıklama Adı Galatasaray'la anılan Nijeryalı golcü Cyriel Dessers için kulübü Heracles'ten açıklama geldi. Hollanda ekibinin teknik direktörü Tim Gilissen, 25 yaşındaki forvet için teklif aldıklarını doğruladı ve “Kulüp bize bir işaret verdi ancak konuşmaya başlamak için yeterli değil. Masaya ilgi çekici ve cazip bir teklif gelirse müzakereler başlar” dedi.

Geri mi dönüyor? 'Tüm şartları kabul ederim' Geri mi dönüyor? 'Tüm şartları kabul ederim' İki ayrı dönemde toplam 7 yıl Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, futbolu Siyah-Beyazlılarda bırakmak istiyor. Beşiktaş yönetimi ise tüm şartları kabul etmeye hazır olan Portekizli yıldıza sıcak bakmıyor.

Comolli, 2. lige düşürülen takıma başkan oluyor Comolli, 2. lige düşürülen takıma başkan oluyor Fenerbahçe'deki transferleriyle ciddi şekilde eleştirilen Damien Comolli, Fransa'da Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'a başkan oluyor.

Küme düşmeyle ilgili karar verildi Küme düşmeyle ilgili karar verildi İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun yol haritasını çizdi.

Mancini'den itiraf: Ben geldiğimde kimse... Mancini'den itiraf: Ben geldiğimde kimse... İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, göreve geldiği dönemde hiçbir teknik adamın milli takımı çalıştırmak istemediğini söyledi.