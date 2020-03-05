Damien Comolli, Lig 1 ekiplerinden Monaco ile anlaşmak üzere

Fenerbahçe'den ayrılan sportif direktör Damien Comolli, Lig 1 ekiplerinden Monaco'da göreve başlıyor.

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye gelen Fransız sportif direktör Damien Comolli geçtiğimiz günlerden görevinden ayrılmıştı. Yaklaşık 1,5 yıl Fenerbahçe'de görev yapan Comolli'nin adı ülkesinin önemli takımlarından AS Monaco ile anılmaya başladı. Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani'nin de formasını giydiği AS Monaco bir süredir sportif direktör pozisyonunu doldurmak istiyordu.



Foot Mercato sitesinde geçen bilgilere göre, geçen yaz Michael Emenalo'nun görevi bırakmasından sonra sportif direktör arayışlarına giren ve bu dönemde teknik adam değişiklikleri de yapan AS Monaco'nun Comolli ile görüştüğü ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.