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  3. Damien Comolli, Jeremie Bela transferi için girişimlere başladı

Damien Comolli, Jeremie Bela transferi için girişimlere başladı

Damien Comolli, Jeremie Bela transferi için girişimlere başladı

Yeni sezonda kadrosunda derin bir rotasyon planlayan, ancak ekonomik olarak fazla açılmak istemeyen Fenerbahçe, gözünü Fransa 2. Lig oyuncularına dikmiş durumda.

Damien Comolli, geçen hafta Fransa'da Clermont'un maçını izleyerek Florian Aye ve Mathias Pereira Lage için harekete geçti.

Ayrıca Comolli'nin Albacete'de forma giyen 26 yaşındaki Jeremie Bela için de temaslarda bulunduğu öğrenildi.

Albacete ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 34 maçta 11 gol attı ve 2 asist yaptı.

(Türkiye)

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