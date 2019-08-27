  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2019 Salı 09:25
  • |
  • 27 Ağustos 2019 Salı 09:25

Damien Comolli İtalya'ya gidip Patrik Schick için Roma'ya resmi teklifini iletti

Damien Comolli İtalya'ya gidip Patrik Schick için Roma'ya resmi teklifini iletti

Paylaş

Stoper, sol bek ve ön libero transferleri için bastıran Fenerbahçe’de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-Lacivertliler, Roma’nın genç golcüsü Patrik Schick için temaslara başladı. Damien Comolli İtalya’ya giderek resmi teklifini iletti.

Transferde sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in Roma'nın 23 yaşındaki Çek golcüsü Patrik Schick ile temasta olduğu iddia edildi. İddiaya göre Başkan Ali Koç'tan onayı alan Damien Comolli, İtalya'ya giderek Patrik Schick ve Roma ile görüşmelere başladı. Futbolcuyu kiralamak isteyen Fener, Roma'ya teklifini iletti. Yıldız oyuncunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe, Guilherme Arana için görüşmelere başladı

title

Quaresma'nın ayrılığına o rapor sebep oldu

title

Radamel Falcao kararlı: Sözüm söz, Galatasaray'a gideceğim

Wesley Sneijder´in kilolu hali görenleri şaşırttı

SPOR GÜNDEMİ

Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu: Her şey için teşekkürler
Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu: Her şey için teşekkürler

Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu: Her şey için teşekkürler

Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel ile ilgili veda paylaşımı yaptı. Ardından Şilili futbolcu sabah idmanı sonrası takım arkadaşları, teknik heyet ve personelle vedalaştı. Medel eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı ve İtalya'nın yolunu tuttu.

Yunus'tan Falcao'ya vize
Yunus'tan Falcao'ya vize

Yunus'tan Falcao'ya vize

Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.

Bugün dananın kuyruğu kopuyor! Burak Yılmaz...
Bugün dananın kuyruğu kopuyor! Burak Yılmaz...

Bugün dananın kuyruğu kopuyor! Burak Yılmaz...

Burak Yılmaz için 3 kez Beşiktaş yönetimiyle masaya oturan Serie A ekibi Lecce, golcü futbolcunun transferi için bugün son kez Siyah-Beyazlılarla toplantı yapacak.

Falcao transferini Abdurrahim Albayrak 'engelledi'
Falcao transferini Abdurrahim Albayrak 'engelledi'

Falcao transferini Abdurrahim Albayrak 'engelledi'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.

Diagne'de umut ışığı! Tüm gözler bu haberde
Diagne'de umut ışığı! Tüm gözler bu haberde

Diagne'de umut ışığı! Tüm gözler bu haberde

Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.

Herkes transfer beklerken ayrılık
Herkes transfer beklerken ayrılık

Herkes transfer beklerken ayrılık

Bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışıyor. Son olarak Diego Reyes’le yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Carlos Kameni’nin de sözleşmesini feshediyor.

Adı Galatasaray ile anılıyordu, istenen ücret şok etti!
Adı Galatasaray ile anılıyordu, istenen ücret şok etti!

Adı Galatasaray ile anılıyordu, istenen ücret şok etti!

Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.