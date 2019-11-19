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  3. Damien Comolli, devre arasında Kolarov transferi için tekrar harekete geçiyor

Damien Comolli, devre arasında Kolarov transferi için tekrar harekete geçiyor

Damien Comolli, devre arasında Kolarov transferi için tekrar harekete geçiyor

Fenerbahçe Kolarov için tekrar harekete geçiyor. Sportif direktör Damien Comolli, oyuncu ve menajeriyle devre arasında görüşme yapacak.

Fenerbahçe ligde şampiyonluk hesapları yaparken diğer taraftan da yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sözleşmesi bitecek olan futbolculara yönelen Sarı-Lacivertliler sezon başında da gündeme gelen Kolarov'u yeniden listenin başına aldı. Sportif Direktör Comolli'nin bu oyuncu ve menajeriyle Ocak'ta bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.

SON ANDA TRANSFERİ OLMAMIŞTI

Sırp futbolcu için sezon başında önemli ilerlemeler sağlayan Fenerbahçe son anda yaşanan pürüzler nedeniyle bu transferi gerçekleştirememişti. Ancak Kanarya bu kez işi sıkı tutmaya kararlı

YÖNETİMDEN TAM YETKİ ALDI

Comolli'nin 34 yaşındaki oyuncu için yönetimden tam yetki aldığı ortaya çıktı. Tecrübeli sol bek bu sezon Roma'da 16 resmi maçta forma giyerken 4 gol, 3 asist yapmayı başardı

TECRÜBESİYLE HEP ÖN PLANDA

3 sezon Lazio'da oynadıktan sonra 7 sezon M.City forması giyen Kolarov 3 yıldır da Roma'da görev yaparken takımın bankosu.

(Takvim)


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