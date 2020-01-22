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aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 12:21
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 12:21

Dallas Mavericks'te aşil tendonu kopan Dwight Powell, sezonu kapattı

Dallas Mavericks'te aşil tendonu kopan Dwight Powell, sezonu kapattı

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Dallas Mavericks pivotu Dwight Powell'ın, aşil tendonunu kopararak sezonu kapattığı bildirildi.

Dallas Mavericks pivotu Dwight Powell'ın, aşil tendonunu kopararak sezonu kapattığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, durumu şu şekilde tweet'ledi:

"Lig kaynaklarının The Athletic ve Stadium'a anlattığına göre, Mavericks'ten Dwight Powell'ın sağ aşil tendonunu kopardığı ve sezonu kapatmasının beklendiği açıklandı. Dallas için yıkıcı bir darbe."

Powell, Mavs'in dün geceki maçında LA Clippers'a karşı ilk çeyreğin bitimine 2:57 kala sakatlığı geçirdi ve temassız bir sakatlık olduğu için, taraftarlar en kötüsünden korkuyordu. Bu korkularının, aşil sakatlığıyla doğrulanmış olduğu görüldü.

28 yaşındaki oyuncu, bu yıl Luka Doncic ve Kristaps Porzingis ile birlikte güçlü bir sezon geçiriyordu ve 2019-20 sezonunda 36 maçta ilk beş başlayıp, 100 pozisyonda 135 hücum reytingi ile bu alanda lig liderlerinden biri olmuştu. Bu yıldan önceki iki yıl, bu alandaki istatistiğin lideri konumundaydı.

Altı yıllık veteran oyuncu, sezonunu kapatmasına neden olan sakatlığı yaşamadan önce, maç başına 9.6 sayı, 5.7 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalıyordu.

(Sporx)

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