  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:36
  • |
  • Son Güncelleme:

Dallas Mavericks, NBA rekoru kırdı

Dallas Mavericks, NBA rekoru kırdı

Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en farklı devre skoruna imza atılan mücadelede Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 124-73 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Mavericks, Clippers deplasmanında 124-73 kazandığı karşılaşmanın ilk yarısında elde ettiği 77-27'lik skorla tarihe geçti. İlk yarıyı 50 sayı farkla önde bitiren Mavericks, en farklı devre skoruna imza atarak NBA rekoru kırdı.

Sezonun ilk galibiyetini alan Mavericks'te Luka Doncic 24, Josh Richardson 21, Tim Hardaway Jr 18 sayı kaydetti.

Kawhi Leonard'ın forma giymediği karşılaşmada sezonun ilk yenilgisini yaşayan Clippers'ta Paul George 15, Serge Ibaka 13 sayı üretti.

- MİLLİ BASKETBOLCULARIN MAÇINDA GÜLEN TARAF CAVALİERS

Cedi Osman'ın mücadele ettiği Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın yer aldığı Philadelphia 76ers'ı 118-94 yendi.

Üçte üç yapan Cavaliers'ta Andre Drummond 24, Collin Sexton 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman, 21 dakika 46 saniye süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.

İlk mağlubiyetini yaşayan konuk ekip 76ers'ta Tobias Harris 16, Ben Simmons 15 sayı buldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 16 dakika 40 saniye sahada kaldığı müsabakada 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.

- SONUÇLAR

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 73-124

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-104

Washington Wizards-Orlando Magic: 113-120

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 98-95

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 118-94

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 130-110

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 128-129

Indiana Pacers-Boston Celtics: 108-107

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 100-116

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 127-91

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ağaoğlu'nun sözleri olay oldu! Avcı istifa mı ediyor?
Ağaoğlu'nun sözleri olay oldu! Avcı istifa mı ediyor?

Ağaoğlu'nun sözleri olay oldu! Avcı istifa mı ediyor?

Fener'i ayağa kaldıracak transfer! Taraftarları heyecan sardı
Fener'i ayağa kaldıracak transfer! Taraftarları heyecan sardı

Fener'i ayağa kaldıracak transfer! Taraftarları heyecan sardı

Yönetimden Belhanda'ya şok tavır! Menajeriyle birlikte...
Yönetimden Belhanda'ya şok tavır! Menajeriyle birlikte...

Yönetimden Belhanda'ya şok tavır! Menajeriyle birlikte...

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de 3 yıldız için karar verildi
Fenerbahçe'de 3 yıldız için karar verildi

Fenerbahçe'de 3 yıldız için karar verildi

Süper Lig'e geçen sezon damga vuran Cisse, Sosa ve Novak'ın bu yıl henüz istenen noktaya ulaşmaması konusunda telaş yapılmıyor. Sezon başı kampını kaçıran ve yoğun fikstürde dalgalanmalar yaşayan 3 yıldız için sabır isteniyor.

Fener'e ilaç gibi transfer! İtalyanlar doğruladı
Fener'e ilaç gibi transfer! İtalyanlar doğruladı

Fener'e ilaç gibi transfer! İtalyanlar doğruladı

Stoper bölgesinde sorun yaşayan F.Bahçe, Laziolu Radu'yu gözüne kestirdi. İtalyanlar bu girişimi doğruladı

Oğulcan'ın G.Saray'a dönüş hikayesi Yeşilçam filmi gibi
Oğulcan'ın G.Saray'a dönüş hikayesi Yeşilçam filmi gibi

Oğulcan'ın G.Saray'a dönüş hikayesi Yeşilçam filmi gibi

Galatasaray'ın son haftalardaki parlayan yıldızı Oğulcan Çağlayan'ın 7 yıl sonra Galatasaray'a dönüş hikayesi Yeşilçam filmlerinin senaryosunu aratmayacak cinsten.

Galatasaraylıların artık içi çok rahat
Galatasaraylıların artık içi çok rahat

Galatasaraylıların artık içi çok rahat

Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün corona virüse yakalanması sonrasında eldivenleri kapan Okan Kocuk, 3 haftalık süreçte kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatan 25 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk'un gelişimi Galatasaray'da teknik heyeti memnun etti.

Ali Koç'un Samandıra'da takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı
Ali Koç'un Samandıra'da takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı

Ali Koç'un Samandıra'da takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin dünkü idmanını izlemeye Samandıra'ya gelen başkan Ali Koç'un futbolcularla yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Zirveye aslan pençesi
Zirveye aslan pençesi

Zirveye aslan pençesi

Trabzon deplasmanından galibiyetle dönen Cim-Bom, dış sahada daha fazla gol attı! Sarı-Kırmızılılar, form grafiğiyle rakiplerine korku salıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.