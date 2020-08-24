  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Dallas Mavericks, Luka Doncic'in son saniye basketiyle seriyi eşitledi

Dallas Mavericks, Luka Doncic'in son saniye basketiyle seriyi eşitledi

Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Los Angeles Clippers'ı 135-133 yenen Dallas Mavericks, seriyi 2-2'ye getirdi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Mavericks ile Clippers arasındaki Batı Konferansı eşleşmesinin 4. karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Mavericks, 121-121'lik skorla uzatmaya giden mücadeleyi, Sloven oyuncusu Luka Doncic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle 135-133 kazandı.

21 yaşındaki Doncic, NBA play-off tarihinde son saniye basketiyle maç kazandıran en genç oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmayı 43 sayı, 17 ribaunt, 13 asistle tamamlayan Doncic ayrıca play-off tarihinde 40 sayıyla "triple double" yapan en genç oyuncu oldu.

Clippers'ta Kawhi Lenaord'ın 32 sayı, 9 ribaunt ve kenardan oyuna giren Lou Williams'ın 36 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

- Mitchell, Murray ile girdiği düelloyu, Jazz da maçı kazandı

Batı Konferansı ilk turundaki diğer mücadelede Utah Jazz, Denver Nuggets'ı 129-127 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı.

Jazz'ın all-star oyuncusu Donovan Mitchell 51 sayı, 7 asist, Nuggets forması giyen Jamal Murray ise 50 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle takımlarını sırtladı.

Adeta düelloya dönüşen mücadele, iki rakip oyuncunun 45 sayıdan fazla skor ürettiği ilk NBA play-off maçı olarak tarihe geçti.

- RAPTORS VE CELTİCS TUR ATLADI

Son şampiyon Toronto Raptors, Brooklyn Nets'i 150-122, Boston Celtics de Philadelphia 76ers'ı 110-106 yenerek serilerinde durumu 4-0 yaptılar ve Doğu Konferansı yarı finaline yükseldiler.

6 kişinin çift haneli skor ürettiği Raptors'ta oyuna sonradan dahil olan Norman Powell 29 sayı, 5 ribaunt ve Serge Ibaka 27 sayı, 15 ribauntla öne çıktı.

Celtics'i ise galibiyete, 32 sayı kaydeden Kemba Walker ve 28 sayı, 15 ribauntla oynayan Jayson Tatum taşıdı.

- SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 106-110 (0-4)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 135-133 (uzatmada) (2-2)

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 122-150 (0-4)

Utah Jazz-Denver Nuggets: 129-127 (3-1)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe'nin 'Yeni Lugano'su bugün imzalıyor
Fenerbahçe'nin 'Yeni Lugano'su bugün imzalıyor

Fenerbahçe'nin 'Yeni Lugano'su bugün imzalıyor

Gece 01:00 sularında yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Gece 01:00 sularında yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

Gece 01:00 sularında yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

F.Bahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
F.Bahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

F.Bahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Lukoki'nin hedefi büyük takımlarda oynamak

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihi açıklandı
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihi açıklandı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekim tarihlerini açıkladı.

Fener'den Marcelo hamlesi! Müthiş teklife cevap geldi
Fener'den Marcelo hamlesi! Müthiş teklife cevap geldi

Fener'den Marcelo hamlesi! Müthiş teklife cevap geldi

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo Guedes'e teklif götürdü. Sarı-Lacivertliler, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalıya 2+1 yıldan senelik 2 milyon euronun üzerinde cazip bir teklif sundu. Tecrübeli stoper ise bu teklife “Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” cevabını verdi.

Sürpriz telefon: Pato'yu ister misiniz?
Sürpriz telefon: Pato'yu ister misiniz?

Sürpriz telefon: Pato'yu ister misiniz?

Sao Paulo ile sözleşmesini sürpriz şekilde fesheden Brezilyalı yıldız Alexandre Pato, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Avrupa'ya dönmek isteyen 30 yaşındaki forvetin menajeri, Erdal Torunoğulları'nı arayarak ‘Pato'yu ister misiniz?' diye sordu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu dönüş yapması halinde transfer için devreye girilecek.

Galatasaray'da Johan Carbonero sürprizi
Galatasaray'da Johan Carbonero sürprizi

Galatasaray'da Johan Carbonero sürprizi

Kolombiya ekiplerinden Once Caldas'ta forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat Johan Carbonero, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Tekniği, sürati ve kuvvetiyle öne çıkan Kolombiyalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

Alper Potuk'un yeni takımı belli gibi
Alper Potuk'un yeni takımı belli gibi

Alper Potuk'un yeni takımı belli gibi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Alper Potuk, Göztepe'ye transfer oluyor.

Trabzonspor bir transferde daha sona geldi! İmzalar an meselesi
Trabzonspor bir transferde daha sona geldi! İmzalar an meselesi

Trabzonspor bir transferde daha sona geldi! İmzalar an meselesi

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt'da forma giyen Serdar Dursun ile anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer, Alman ekibine ise 600 bin euro önerdi. Transferin bitmesi an meselesi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.