Dallas Mavericks, Luka Doncic'in son saniye basketiyle seriyi eşitledi

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Mavericks ile Clippers arasındaki Batı Konferansı eşleşmesinin 4. karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Mavericks, 121-121'lik skorla uzatmaya giden mücadeleyi, Sloven oyuncusu Luka Doncic'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle 135-133 kazandı.
21 yaşındaki Doncic, NBA play-off tarihinde son saniye basketiyle maç kazandıran en genç oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Karşılaşmayı 43 sayı, 17 ribaunt, 13 asistle tamamlayan Doncic ayrıca play-off tarihinde 40 sayıyla "triple double" yapan en genç oyuncu oldu.
Clippers'ta Kawhi Lenaord'ın 32 sayı, 9 ribaunt ve kenardan oyuna giren Lou Williams'ın 36 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
- Mitchell, Murray ile girdiği düelloyu, Jazz da maçı kazandı
Batı Konferansı ilk turundaki diğer mücadelede Utah Jazz, Denver Nuggets'ı 129-127 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı.
Jazz'ın all-star oyuncusu Donovan Mitchell 51 sayı, 7 asist, Nuggets forması giyen Jamal Murray ise 50 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle takımlarını sırtladı.
Adeta düelloya dönüşen mücadele, iki rakip oyuncunun 45 sayıdan fazla skor ürettiği ilk NBA play-off maçı olarak tarihe geçti.
- RAPTORS VE CELTİCS TUR ATLADI
Son şampiyon Toronto Raptors, Brooklyn Nets'i 150-122, Boston Celtics de Philadelphia 76ers'ı 110-106 yenerek serilerinde durumu 4-0 yaptılar ve Doğu Konferansı yarı finaline yükseldiler.
6 kişinin çift haneli skor ürettiği Raptors'ta oyuna sonradan dahil olan Norman Powell 29 sayı, 5 ribaunt ve Serge Ibaka 27 sayı, 15 ribauntla öne çıktı.
Celtics'i ise galibiyete, 32 sayı kaydeden Kemba Walker ve 28 sayı, 15 ribauntla oynayan Jayson Tatum taşıdı.
- SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 106-110 (0-4)
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 135-133 (uzatmada) (2-2)
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 122-150 (0-4)
Utah Jazz-Denver Nuggets: 129-127 (3-1)
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