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aksam.com.tr
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:50
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:52

Dairo Melnjak: Yeni sözleşme teklifi beni çok mutlu eder

Dairo Melnjak: Yeni sözleşme teklifi beni çok mutlu eder

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Hırvat oyuncusu Dairo Melnjak, "İyi günde veya kötü günde bu takım ve şehrin bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Gelecekte Çaykur Rizespor ile daha mutlu günlerimin olmasını isterim." dedi.

Melnjak, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige Gençlerbirliği'ni yenerek 3 puan ile başlamanın çok güzel olduğunu belirtti.

Kendisinin gol atmasının sevincini artırdığını aktaran Hırvat sol bek, "Gol attığım için çok mutluyum. Taraftarlarımızın ve şehirdeki insanların pozitif enerjisi beni çok etkiledi. Bireysel ve sportif anlamda bana katkısı olacaktır. Şehre ve takıma pozitif enerji sağladığım için de ayrıca mutluyum." diye konuştu.

Dairo Melnjak, sezon başında bazı takımlardan kendisine transfer teklifi geldiği yönündeki söylentilere ilişkin, şunları söyledi:

"Teklifleri gazetelerde ve internette okudum. Resmi teklif gelse mutlaka haberim olurdu. Ben bu şehirde olmaktan, güzel şeyler paylaşmaktan çok mutluyum. İyi günde veya kötü günde bu takım ve şehrin bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Gelecekte Çaykur Rizespor ile daha mutlu günlerimin olmasını isterim."

Çaykur Rizespor'dan gelecek sözleşme uzatma teklifinin kendisini mutlu edeceğini kaydeden Melnjak, "Yöneticilerimiz yeni bir takım oluşturmak ile meşgul. Bu anlaşılır bir durum. Öncelikle çok iyi bir takım oluşturmak zorundayız. Bu işler bittikten sonra oturup konuşuruz. Yeni sözleşme teklifi beni çok mutlu eder." ifadelerini kullandı.

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