Dağ fare doğurdu!

Sarı-Kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi deplasmanda yenerek 20 yıllık hasreti bitirmişti. Dünkü mücadelede herkes bol gol ve çekişme bekliyordu. Ancak beklenildiği gibi olmadı. İki ezeli rakibin kapışmasından ne gol çıktı ne de kazanan... Son yıllarda Galatasaray deplasmanında iki takımın oynadığı maçlarda ağırlıklı olarak beraberlik çıkıyordu. Dün de aynısı yaşandı. Artık bu skor adeta klasikleşti.
KAZANMAK İSTERDİK
Linnes maç sonunda, “Kazanmak isterdik ama bunu başaramadık. Yapacak bir şey yok. Artık önümüze bakacağız” dedi. Fenerbahçeli Gustavo, “Takım halinde bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Amacımız kazanmaktı. Bugün galip gelemediğimiz için çok üzgünüz.” açıklamasında bulundu.
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