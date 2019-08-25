Dabbur iddiası sürüyor

AKŞAM
İspanya’da yer alan habere göre Fenerbahçe, Sevilla’nın bu sezon transfer ettiği ancak Lopetegui tarafından yeterli bulunmayan Munas Dabbur’la ilgilendiği yazıldı. Bu konu Avrupa basınında da geniş yer buldu.
MARSILYA’DAN RET
F.BAHÇE’NİN Luiz Gustavo için yaptığı 3 milyon euroluk teklifi Marsilya kabul etmedi. Gustavo ise Sarı-Lacirvertli formayı giymeye ikna oldu. Brezilyalı futbolcunun hala iki yıllık sözleşmesi var.
ELNENY KADRO DIŞI
ARSENAL Teknik Direktörü Unai Emery, Mustafi ve Elneny’nin takımdan ayrılmalarının kariyerleri için daha iyi olacağını söyledi. Bu iki isim de Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alıyor.
TRABZONSPOR bugün sahasında Malatyaspor’u konuk edecek. İşte iki takımın da ilk 11’leri…
“Başkan Fikret Orman tarafından, artık ekibin bir parçası olmadığım ve kalmamı istemedikleri iletildi. Ancak ben konuyu çözmek için çalışıyorum. İleride de bir basın toplantısı düzenleyip, bilgilendirmeyi yapacağım.”
GALATASARAY, Süper Lig’in 2. haftasında bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Cim-Bom, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıkacak. İşte iki takımın da muhtemel 11’leri…
Mustafa Cengiz, Falcao transferi ile ilgili sorulara böyle cevap verdi: CENGİZ: Transfer dönemi bitsin. Tüm sorularınıza samimiyetle tek tek cevap vereceğim. Ben de doldum çünkü. Hep ayaküstü bir şeyler söylüyorum. Bazı şeyler eksik kalıyor. Tam ifade olmuyor.
FORVET transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri…
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
Başakşehir'in Fenerbahçe'ye Enzo Crivelli ile attığı golde, sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyadan kural hatası olduğuna dair itirazlarda bulundu.