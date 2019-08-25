Dabbur iddiası sürüyor

FORVET transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri…

AKŞAM

İspanya’da yer alan habere göre Fenerbahçe, Sevilla’nın bu sezon transfer ettiği ancak Lopetegui tarafından yeterli bulunmayan Munas Dabbur’la ilgilendiği yazıldı. Bu konu Avrupa basınında da geniş yer buldu.

MARSILYA’DAN RET

F.BAHÇE’NİN Luiz Gustavo için yaptığı 3 milyon euroluk teklifi Marsilya kabul etmedi. Gustavo ise Sarı-Lacirvertli formayı giymeye ikna oldu. Brezilyalı futbolcunun hala iki yıllık sözleşmesi var.

ELNENY KADRO DIŞI

ARSENAL Teknik Direktörü Unai Emery, Mustafi ve Elneny’nin takımdan ayrılmalarının kariyerleri için daha iyi olacağını söyledi. Bu iki isim de Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alıyor.