Cyle Larin, elde kaldı

Seattle Sounders Kulübü’nün Beşiktaş’ın golcüsü Cyle Larin’i istediği iddia edilmişti. Ancak ABD’deki harcama sistemine göre limitini aşan Seattle Kulübü’nün bu transferden mecburen vazgeçtiği öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar hücum hattına son olarak Aboubakar tavkiyesi yapmıştı. Larin, büyük ihtimalle bu sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalacak. Yaz transfer döneminde ne olacağı ise henüz bilinmiyor.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 4. maçların ardından 3 puanla 3. sırada yer aldı.
A Milli Takım'ın genç stoperi Merih Demiral, 2-2 sona eren Sırbistan maçının ardından konuştu.
Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, bir gol attığı ve 2-2 sona eren Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı karşılaşmayı değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var. Bununla birlikte tabii ki eksiklikler, zaman zaman yaşanan sorunlar var ama biz takımımıza güveniyoruz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Düşmez, pandemi sonrasında ilk kez milli maçta taraftarların yer almasıyla ilgili, "Bu kadar az seyirci bile bir motivasyon kaynağı. Hele ki kendi sahanızda oynadığınız maçlar da seyirciler çok daha değerli. Futbol onlarla güzel. Biz TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" dedi.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 20 karşılaşmayla tamamlandı.