Cyle Larin başarısının sırrını açıkladı

Beşiktaş'a Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golün sahibi Cyle Larin çok çalıştığını ve takıma faydalı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş rakibini 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü kaydeden Cyle Larin, maçın ardıından verdiği demeçte 'Atiba burayı bana hep anlattı. Gelmeden önce de konuşuyorduk. Bana inandığını da hep söyledi. Ben savaşıyorum, çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.' diye konuştu.

Hem kanatta hem de forvette görev yapan Kanadalı golcü, 'Kanat da forvet de olabilir. Ancak önemli olan takıma ne verdiğimiz. Ben de bugün gol attım ve takıma katkıda bulunduğum için mutluyum.' dedi.