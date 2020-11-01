Cyle Larin başarısının sırrını açıkladı

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş rakibini 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü kaydeden Cyle Larin, maçın ardıından verdiği demeçte 'Atiba burayı bana hep anlattı. Gelmeden önce de konuşuyorduk. Bana inandığını da hep söyledi. Ben savaşıyorum, çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.' diye konuştu.
Hem kanatta hem de forvette görev yapan Kanadalı golcü, 'Kanat da forvet de olabilir. Ancak önemli olan takıma ne verdiğimiz. Ben de bugün gol attım ve takıma katkıda bulunduğum için mutluyum.' dedi.
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı localarda yerlerini alan taraftarlar da takip etti.
Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatyaspor galibiyetini yorumladı.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, tek gollü Yeni Malatyaspor galibiyetini yorumladı.
Beşiktaş'a Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golün sahibi Cyle Larin çok çalıştığını ve takıma faydalı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi.
Deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi resmileşen Emre Belözoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontrat konusunda sıkıntılar yaşanan Ömer Faruk Beyaz'ı ikna edecek. Belözoğlu, 19. transferini genç futbolcuya imza attırarak yapacak.