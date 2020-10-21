Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçlarda Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı üstün

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yönetecek olan Cüneyt Çakır, hakemlerin tartışıldığı haftalarda önemli bir sınav verecek. Kadıköy’de oynanacak olan müsabakada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Süper Lig’de 20 sezondur düdük çalan Cüneyt Çakır, Merkez Hakem Kurulu tarafından zorlu müsabakaya atandı. Çakır, iki takım arasında daha önce oynanan 3 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçını yönetti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer iki kez galip gelirken, bir maçı Fenerbahçe kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Hakem Cüneyt Çakır, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçı yönetmişti. Bordo-mavililer sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.
Cüneyt Çakır, bugüne kadar Fenerbahçe’nin 54 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler; 27 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde etti. Deneyimli hakem Trabzonspor’un ise 46 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 25 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor derbisi öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Bulut'un, “Her hafta istediğimiz seviyeye adım adım ulaşıyoruz. Kadıköy'de sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek için ekstra motivasyonla sahaya çıkacak. Daha dikkatli olmak zorundayız" dediği öğrenildi.
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