Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri gollü geçiyor
Süper Lig'in 16.haftasında oynanacak dev derbiyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır böylece kariyerinde 6.kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak bir maçı yönetmiş olacak. Önceki beş maçta Fenerbahçe iki kez, Beşiktaş bir kez kazandı ve iki maç berabere bitti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 16.haftada oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır böylece 6. kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak bir derbi maçı yönetecek. Daha önce Çakır'ın yönettiği beş derbide Fenerbahçe iki kez, Beşiktaş bir kez kazanırken iki maç berabere bitti.
Ersun Yanal'ın ilk sezonunda Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yönetmişti
Cüneyt Çakır, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta görev yapmıştı. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de görev yaptığı maçta sarı-lacivertli takım ilk yarıda kırmızı kart görmüş geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlik ayrılmıştı. Bu maçta Beşiktaş takımı da 10 kişi kalmıştı
Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarında bol gol oluyor
Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan beş derbide görev yaparken bu maçlarda toplam 20 gol oldu. Maç başına 4.0 gol ortalaması yakalanırken Fenerbahçe 11 gol, Beşiktaş 9 gol attı.
2017/18 Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe
2015/16 Fenerbahçe 2 - 0 Beşiktaş
2013/14 Fenerbahçe 3 - 3 Beşiktaş
2010/11 Beşiktaş 2 - 4 Fenerbahçe
2010/11 Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş
Cüneyt Çakır bu sezon Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetti
Cüneyt Çakır bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta görev almıştı. Çakır bu sezon ayrıca Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 kazandığı Antlayaspor maçında görev yapmıştı.