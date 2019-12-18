Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri gollü geçiyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 16.haftada oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır böylece 6. kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak bir derbi maçı yönetecek. Daha önce Çakır'ın yönettiği beş derbide Fenerbahçe iki kez, Beşiktaş bir kez kazanırken iki maç berabere bitti.

Ersun Yanal'ın ilk sezonunda Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yönetmişti

Cüneyt Çakır, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta görev yapmıştı. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de görev yaptığı maçta sarı-lacivertli takım ilk yarıda kırmızı kart görmüş geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlik ayrılmıştı. Bu maçta Beşiktaş takımı da 10 kişi kalmıştı

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarında bol gol oluyor

Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan beş derbide görev yaparken bu maçlarda toplam 20 gol oldu. Maç başına 4.0 gol ortalaması yakalanırken Fenerbahçe 11 gol, Beşiktaş 9 gol attı.

2017/18 Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe

2015/16 Fenerbahçe 2 - 0 Beşiktaş

2013/14 Fenerbahçe 3 - 3 Beşiktaş

2010/11 Beşiktaş 2 - 4 Fenerbahçe

2010/11 Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş

Cüneyt Çakır bu sezon Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetti

Cüneyt Çakır bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta görev almıştı. Çakır bu sezon ayrıca Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 kazandığı Antlayaspor maçında görev yapmıştı.