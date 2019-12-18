Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9147
  • 6,5754
  • 280.068
  • 110485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri gollü geçiyor

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri gollü geçiyor

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri gollü geçiyor

Süper Lig'in 16.haftasında oynanacak dev derbiyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır böylece kariyerinde 6.kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak bir maçı yönetmiş olacak. Önceki beş maçta Fenerbahçe iki kez, Beşiktaş bir kez kazandı ve iki maç berabere bitti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 16.haftada oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır böylece 6. kez Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak bir derbi maçı yönetecek. Daha önce Çakır'ın yönettiği beş derbide Fenerbahçe iki kez, Beşiktaş bir kez kazanırken iki maç berabere bitti.

Ersun Yanal'ın ilk sezonunda Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yönetmişti

Cüneyt Çakır, 2013-14 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta görev yapmıştı. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de görev yaptığı maçta sarı-lacivertli takım ilk yarıda kırmızı kart görmüş geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlik ayrılmıştı. Bu maçta Beşiktaş takımı da 10 kişi kalmıştı

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarında bol gol oluyor

Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan beş derbide görev yaparken bu maçlarda toplam 20 gol oldu. Maç başına 4.0 gol ortalaması yakalanırken Fenerbahçe 11 gol, Beşiktaş 9 gol attı.

2017/18 Beşiktaş 3 - 1 Fenerbahçe

2015/16 Fenerbahçe 2 - 0 Beşiktaş

2013/14 Fenerbahçe 3 - 3 Beşiktaş

2010/11 Beşiktaş 2 - 4 Fenerbahçe

2010/11 Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş

Cüneyt Çakır bu sezon Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetti

Cüneyt Çakır bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta görev almıştı. Çakır bu sezon ayrıca Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 kazandığı Antlayaspor maçında görev yapmıştı.


Pınar Deniz Can Yaman hakkında ilk kez konuştu
MasterChef Güzide lüks villasını satıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ barınak kuruyor
Burcu Kıratlı'dan hamilelik açıklaması
Aybüke Pusat sonunda konuştu! Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç açıklaması
<p>Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ:</p> <p>´Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde

Terör Uzmanı Başbuğ: KKTC´deki Hava Üssümüz Tüm Dengeleri Değiştirecek

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyanın en güzel yolları

Rize- Artvin Havalimanı'nın yüzde 52'si tamamlandı! İşte son hali