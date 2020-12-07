Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.
CITY-MARSILYA MAÇI MELER'İN
Bir diğer FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ise, İngiltere'nin Manchester City ile Fransa'nın Olympique de Marseille takımları arasında 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.
İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester City Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Sascha Stegemann VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.
Sezon başında 18 futbolcu alarak adeta yeniden bir takım kuran Fenerbahçe, kış transfer döneminde de durmayacak. Erol Bulut'un raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertliler atağa kalktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, gündemdeki 3 isim için yoğun mesai harcıyor.
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Trabzonspor'da sakatlanan oyuncular Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun bu akşamki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.
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