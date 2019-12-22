Cüneyt Çakır devam dedi, VAR devreye girdi!

Karşılaşmanın 20. dakikasında sağ kanattan gelişen Fenerbahçe sağ kanattan bir atak geliştirdi ve Luiz Gustavo'nun rakip ceza sahasına doğru kestiği ortaya Pedro Rebocho elle müdahale etti ancak Cüneyt Çakır "devam" dedi.

Beşiktaş atağının sona ermesinin ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, incelemesinin ardından "penaltı noktasını" gösterdi ve meşin yuvarlağa başına geçen Max Kruse, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Max Kruse, attığı golden sonra sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan takım arkadaşı Sadık Çiftpınar'ın formasını tribünlere gösterdi.,

Fenerbahçe'de ligde oynadığı ilk 8 maçta ağları sarsamayan Max Kruse, son 3 haftada 2 gol attı.