Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na Yunanistan da katılıyor

AKŞAM

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları" için geri sayım başladı. Yarışları düzenleyen Ekrem Yemlihaoğlu, yarışlar hakkında AKŞAM'a bilgi verdi.

Bu yıl ilki yapılacak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nı düzenleyen Ekrem Yemlihaoğlu AKŞAM’a şu bilgiyi verdi: “Bu yarışlar devletlerin ticari kuruluşlarının yöneticilerini bir araya getiriyor. Biz de projemizi Cumhurbaşkanı’na arz ettik. Bu sene yetki belgesi ulaştı. 29 Ekim’de Boğaz’da yarışı yapacağız. Yarışlara Ukrayna, Romanya, Bulgaristan’dan ekipler katılıyor. Bir Yunan ekibi de var. Kararlarından vazgeçmeyeceklerine inanıyoruz.”