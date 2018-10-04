Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun takvimi açıklandı

Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) yetkilileriyle görüştüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu gelecek yıl yine Dünya Turu takviminde 16-21 Nisan tarihlerinde yapacağız. UCI'dan bunun iznini aldık." diye konuştu.

TUR 2019 için gündemlerinde iki güzergahın bulunduğunu söyleyen Küçükbakırcı, "Birinci tercihimiz, Marmara bölgesini kapsayan tur. İkinci alternatif ise Batum'dan başlayıp Karadeniz'den Ankara'ya uzanan güzergah." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 54. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ise 9 Ekim'de Konya'dan başlayacak. 6 etaptan oluşan TUR 2018, 14 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.

(AA)