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aksam.com.tr
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:51
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:51

Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı Gaziantep'te oynanacak

Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı Gaziantep'te oynanacak

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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği organizasyon, 26 Eylül'de Gaziantep'te oynanacak.

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası, 26 Eylül Perşembe günü Gaziantep'te oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği maç, Şahinbey Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

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