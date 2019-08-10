Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı Gaziantep'te oynanacak

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakası, 26 Eylül Perşembe günü Gaziantep'te oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği maç, Şahinbey Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.
Galatasaray'a adım adım yaklaşan Falcao, müthiş bir törenle taraftarlarla buluşacak.
Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında bile yeterli şans bulamayan Miha Zajc için kulüp aranıyor.
Galatasaray, Diagne’yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.
Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı golcüyü Danimarka'da buldu.
Galatasaraylı taraftarlar, Sarı-Kırmızılıların gözden çıkardığı ancak ciddi bir teklif gelmediği için gönderemediği Mbaye Diagne’ye ateş püskürdü. Taraftarlar, golcü futbolcunun paylaşımının altına ‘Bu adam bizimle dalga mı geçiyor’ mesajları yağdırdı.