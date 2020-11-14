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aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 23:17
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Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun galibi "Long Runner"

Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun galibi "Long Runner"

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DHA

At yarışlarında 82. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu, jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı "Long Runner" isimli at, üst üste ikinci kez kazandı.

Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda 2 metre 400 çim piste yapılan koşuda, 3 yaş ve üzeri safkan İngiliz atları yarıştı. Koşuda, Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu, jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı "Long Runner" isimli at 2.29.10'luk derecesiyle bu yıl da birinci oldu. Salih Kaya'nın sahibi olduğu, Selim Kaya'nın bindiği "Finesse" ise 2.29.86'lık derecesiyle ikinci, Özlem Ece Karamazı'ya ait, Gökhan Gökçe'nin jokeyliğini yaptığı "Distant Shining" adlı at ise 2.29.97'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Yarış birincisine 1 milyon 32 bin lira ödül verildi.

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