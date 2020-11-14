SPOR GÜNDEMİ

Milliler Rusya'ya hazır Milliler Rusya'ya hazır A Milli Futbol Takım, yarın akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.

'Beklemiyordum şok oldum' 'Beklemiyordum şok oldum' Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll, sonucun kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti.

Norris ve Sainz'a geride başlama cezası Norris ve Sainz'a geride başlama cezası Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı.

Cocu, Derby County'den kovuldu Cocu, Derby County'den kovuldu İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.

'Malatya halkı rahat olsun' 'Malatya halkı rahat olsun' Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi oynamadıklarının farkında olduklarını ifade ederek “Ama şu anda bize iyi oyundan çok, oyunun bazı yönlerini oturtmaya ihtiyacımız var. Kazanmak için de şu anda iyi oyundan çok puan ve puanlara ihtiyacımız var” dedi.