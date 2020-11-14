Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda 2 metre 400 çim piste yapılan koşuda, 3 yaş ve üzeri safkan İngiliz atları yarıştı. Koşuda, Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu, jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı "Long Runner" isimli at 2.29.10'luk derecesiyle bu yıl da birinci oldu. Salih Kaya'nın sahibi olduğu, Selim Kaya'nın bindiği "Finesse" ise 2.29.86'lık derecesiyle ikinci, Özlem Ece Karamazı'ya ait, Gökhan Gökçe'nin jokeyliğini yaptığı "Distant Shining" adlı at ise 2.29.97'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
Yarış birincisine 1 milyon 32 bin lira ödül verildi.
A Milli Futbol Takım, yarın akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll, sonucun kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti.
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı.
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi oynamadıklarının farkında olduklarını ifade ederek “Ama şu anda bize iyi oyundan çok, oyunun bazı yönlerini oturtmaya ihtiyacımız var. Kazanmak için de şu anda iyi oyundan çok puan ve puanlara ihtiyacımız var” dedi.
İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, koronavirüs salgınından dolayı 490 milyon euro kayıplarının olduğunu söyledi.