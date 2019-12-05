'Cumhurbaşkanı'nın değeri ayrı'

AKŞAM

MİLLİ Takım’ın arkasında bütün ülkenin bütünleştiğini ve Ay-Yıldızlılar’ın ülkenin birliğine katkı yaptığını belirten Güneş şöyle konuştu: “Ülkemizin tepesinde Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan en uzak köşedeki bireyin sevgisi, samimiyeti sebebiyle herkese teşekkür ediyorum. Martta Yıldırım Demirören yönetiminde göreve başladık, şimdi Nihat Özdemir yönetimi ile beraberiz. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a da teşekkür ederim. Prensip olarak 2 takımı çalıştırmaya karşı olduğumu söylesem de kendisi bana çok yardımcı oldu. Taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı’mız da taraftar. Andorra maçıydı, onun o halini gördükçe... En yetkilisi de yetkisizi de aynı duyguyu paylaştı. Onun için benim gözümde ayrı bir değeri vardır. Cumhurbaşkanı’mız da ben de siz de taraftarız. Hepsi alkışı hak etti. Hem içeride hem dışarıda bize destek oldu. Anadolu seyircisi olağanüstü bizi bağrına bastı, oraya tekrar döneceğiz. Anadolu bizim bağrımız.”