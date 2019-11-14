Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Rakiplerin korkulu rüyası oluyoruz

A Milli Takımımızı değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Uzun, yorucu bir yolculuk ama milli maçımızı izleyelim ve bu anı birlikte yaşayalım istedik. Şu anda Fransa ile yarışıyoruz ama Fransa'nın da Arnavutluk ile maçı var. Bu akşam öyle ya da böyle 1 puanı aldık. Çok genç, dinamik bir takımımız var. Gerek defansta, gerekse ofansif olarak gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Bundan dolayı başta Şenol hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Milletimiz için hayırlı olsun." dedi.