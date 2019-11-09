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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaşlı heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaşlı heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi ve beraberindeki heyeti Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren kabulde Erdoğan'a, Ahmet Nur Çebi tarafından üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye edildi.


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