Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaşlı heyeti kabul etti

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren kabulde Erdoğan'a, Ahmet Nur Çebi tarafından üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye edildi.