Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümeyye Boyacı'ya tebrik mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Milli sporcumuz #SümeyyeBoyacı’yı gönülden tebrik ediyorum. Azmin, başarıların daim olsun, teşekkürler Sümeyye!" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı'yı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda "Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli sporcumuz #SümeyyeBoyacı'yı gönülden tebrik ediyorum. Azmin, başarıların daim olsun, teşekkürler Sümeyye!" dedi.
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli sporcumuz #SümeyyeBoyacı’yı gönülden tebrik ediyorum. Azmin, başarıların daim olsun, teşekkürler Sümeyye!— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 14, 2019