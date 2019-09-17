Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rıza Kayaalp'in dünya şampiyonluğu karşılaşmasını seyretti. Başkan Erdoğan, Kayaalp için tebrik mesajı yayınladı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/r3x5quYuK1