SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray en kritik transferini yaptı! 4. takviye de tamam Galatasaray en kritik transferini yaptı! 4. takviye de tamam Lorenzo Tonelli’yi kadrosuna katmaya hazırlanan Sampdoria, Jeison Murillo’yu Galatasaray’a gönderiyor.

6 futbolcu kadroya alınmadı 6 futbolcu kadroya alınmadı Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.

Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı Juventus’un Roma ile karşılaştığı maçta sol diz ön çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral’a büyük ayıp! Talihsiz sakatlığın ardından Matthijs de Ligt’in yaptığı paylaşım tepki çekti. Sosyal medyada de Ligt hakkında sitem dolu paylaşımlar yapıldı.

Beşiktaş'ın iç transfer stratejisine taraftarlar tepkili Beşiktaş'ın iç transfer stratejisine taraftarlar tepkili Takımda yaşı geçmiş bazı oyuncularla sözleşme yenilemeye devam eden Beşiktaş yönetimine tepki geldi.

Galatasaray'dan sonra Roma'yı da reddetti Galatasaray'dan sonra Roma'yı da reddetti Shaqiri için daha önce Manchester United ve Galatasaray'a kapılarını kapatan Liverpool, Roma'yı da reddetti.

Başkan Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti Başkan Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.