  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 16:12
  • |
  • 14 Ocak 2020 Salı 16:31

Başkan Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti

Başkan Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti

Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Liverpool, Shaqiri için Galatasaray'dan sonra Roma'yı da reddetti

title

Beşiktaş'ın iç transfer stratejisine taraftarlar tepkili

title

Fenerbahçe kupada Kayserispor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu´ndan Ali Koç´un İddialarına Çok Sert Yanıt

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray en kritik transferini yaptı! 4. takviye de tamam
Galatasaray en kritik transferini yaptı! 4. takviye de tamam

Galatasaray en kritik transferini yaptı! 4. takviye de tamam

Lorenzo Tonelli’yi kadrosuna katmaya hazırlanan Sampdoria, Jeison Murillo’yu Galatasaray’a gönderiyor.

6 futbolcu kadroya alınmadı
6 futbolcu kadroya alınmadı

6 futbolcu kadroya alınmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.

Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı
Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı

Merih'e büyük ayıp! Takım arkadaşının paylaşımına tepki yağdı

Juventus’un Roma ile karşılaştığı maçta sol diz ön çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral’a büyük ayıp! Talihsiz sakatlığın ardından Matthijs de Ligt’in yaptığı paylaşım tepki çekti. Sosyal medyada de Ligt hakkında sitem dolu paylaşımlar yapıldı.

Beşiktaş'ın iç transfer stratejisine taraftarlar tepkili
Beşiktaş'ın iç transfer stratejisine taraftarlar tepkili

Beşiktaş'ın iç transfer stratejisine taraftarlar tepkili

Takımda yaşı geçmiş bazı oyuncularla sözleşme yenilemeye devam eden Beşiktaş yönetimine tepki geldi.

Galatasaray'dan sonra Roma'yı da reddetti
Galatasaray'dan sonra Roma'yı da reddetti

Galatasaray'dan sonra Roma'yı da reddetti

Shaqiri için daha önce Manchester United ve Galatasaray'a kapılarını kapatan Liverpool, Roma'yı da reddetti.

Başkan Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti
Başkan Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti

Başkan Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.

Galatasaray'da bayram havası yaratan transfer haberi
Galatasaray'da bayram havası yaratan transfer haberi

Galatasaray'da bayram havası yaratan transfer haberi

Galatasaray'ın göndermek istediği Younes Belhanda için Fransız ekibi Monaco'nun devreye girdiği öne sürüldü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.