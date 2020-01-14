Başkan Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.
Lorenzo Tonelli’yi kadrosuna katmaya hazırlanan Sampdoria, Jeison Murillo’yu Galatasaray’a gönderiyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.
Juventus’un Roma ile karşılaştığı maçta sol diz ön çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral’a büyük ayıp! Talihsiz sakatlığın ardından Matthijs de Ligt’in yaptığı paylaşım tepki çekti. Sosyal medyada de Ligt hakkında sitem dolu paylaşımlar yapıldı.
Takımda yaşı geçmiş bazı oyuncularla sözleşme yenilemeye devam eden Beşiktaş yönetimine tepki geldi.
Shaqiri için daha önce Manchester United ve Galatasaray'a kapılarını kapatan Liverpool, Roma'yı da reddetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanlarını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.
Galatasaray'ın göndermek istediği Younes Belhanda için Fransız ekibi Monaco'nun devreye girdiği öne sürüldü.