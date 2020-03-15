Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Usta'yı unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna adı verilen Cemil Usta için, vefatının 17'inci yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un büyük efsanelerinden "Dozer" Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
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