Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

Gökhan'dan cevap! 'Ben öyle bir şey demedim'

Beşiktaşlı Gökhan Gönül, mücadelenin sonunda Kenan Özer ile arasında yaşanan penaltı pozisyonu ile ilgili, “Ben hakeme gidip 'Hocam bu pozisyon penaltı' demedim. Kenan’ın sarı kart gördüğü pozisyonda Kenan ile aramızda, ‘Ağabey 4’üncü sarı kartı görüyorum. Ben kendimi yere atmadım. Hakeme söyle’ der gibi bir konuşma oldu. Ben de orada 'Hocam oyuncu kendisini yere atmamış olabilir' dedim. 'Yine de siz bir kontrol edin' dedim” dedi.