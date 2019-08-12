CSKA Moskova, Mike James'i transfer etti

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Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama Fatih Terim'in sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdiği açıklandı.

Balotelli bombası Balotelli bombası BREZİLYA ekibi Flamengo ile anlaşma noktasına gelen ancak sonrasında cayan Mario Balotelli, yeni teklifler bekliyor.

Aslan'a Kongolu forvet Aslan'a Kongolu forvet GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa 2. Ligi’nde Paris FC’de forma giyen Silas Wamangituka’nın transferinin bitirilmesini istiyor.

'Eğer şampiyon olmak istiyorsak bunları yapmalıyız' 'Eğer şampiyon olmak istiyorsak bunları yapmalıyız' Fener’in hocası, “Kadromuzda önemli eksikler var. Bir an önce sol bek, stoper ve 6 numaraya, hatta forvete bir takviye daha yapmalıyız” dedi. Yönetim ise, Kjaer, Durmisi, Kolarov ve Gustavo transferlerini bitirmek için çaba harcıyor.

Piyasa değeri 12 milyon Euro! Türkiye'ye gelmesi an meselesi... Piyasa değeri 12 milyon Euro! Türkiye'ye gelmesi an meselesi... Fenerbahçe Brighton'ın kanat-forveti Locadia için devreye giriyor. Comolli, 1-2 gün içinde İngiliz yöneticilerle bir araya gelecek. Şans bulamayan Locadia için bedelsiz kiralama teklifi yapılacak.

En iyi teklifi Beşiktaş verdi! Görüşmelerde sona gelindi En iyi teklifi Beşiktaş verdi! Görüşmelerde sona gelindi Beşiktaş, Konoplyanka için 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Schalke bu teklifi masaya yatırdı. Alman kulübünün rakamı kabul ettiği ancak ödeme planı için pazarlığın sürdüğü öne sürüldü.