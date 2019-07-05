CSKA Moskova, Galatasaray'ın da istediği Onyekuru için Everton'a teklif sundu

Bonservisi Everton'da olan Henry Onyekuru, İngiliz kulübüne gelecek sezon da Galatasaray'da oynamak istediğini ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi düşündüğünü iletti. Everton ise Nijeryalı oyuncudan para kazanmak için transferin son gününe kadar iyi bir teklif bekleyeme kararı aldı. Ancak bu teklifin gelmemesi halinde, Onyekuru'nun Galatasaray'a kiralık gitmesine izin verilecek.

"CSKA MOSKOVA'DAN TEKLİF VAR"

Galatasaray, Henry Onyekuru için kiralama teklifini yaparak beklemeye geçtikten sonra bu kez yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'nın Henry Onyekuru'yu transfer etme girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Kısa bir süre önce, geçen sezon kiraladığı Nikola Vlasic'in bonservisini Everton'a 15,7 milyon euro ödeyerek alan CSKA Moskova, Henry Onyekuru için de İngiliz ekibinin kapısını çaldı. İngiliz basını, bu teklifin detayını vermezken, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Geçen sezon 44 maçta 16 gol, 4 asist ile 2 kupada da büyük katkı veren sol kanat, geçen sezon G.Saray'dan bonuslar dahil 1.5 milyon euro kazanmıştı.

(Sporx)