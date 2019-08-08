Crystal Palace Zaha için 110 milyon istiyor

Everton'ın uzun süredir kadrosuna katmak için çalıştığı Wilfried Zaha için Crystal Palace'ın bonservis talebi belli oldu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Crystal Palace, Zaha için 110 milyon eurodan daha düşük bir teklifi kabul etmeyeceklerini Everton'a bildirdi. Merseyside ekibinin, bu ücreti ödeme kararı alması halinde Zaha'yı kadrosuna katacağı belirtildi.
Everton, Crystal Palace'a 70 milyon euro, James McCarthy ve Cenk Tosun'u önermiş ancak ret yanıtı almıştı.
26 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha geçtiğimiz sezon Palace formasıyla çıktığı 36 maçta 10 gol ve 10 asist ile oynadı.
(Sporx)
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