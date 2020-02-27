Crystal Palace, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ı transfer etmek istiyor. İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre Palace’ın bir süredir Tufan’ı takip ettiği ve önümüzdeki aylarda izlemek için bir gözlemci göndereceği iddia edildi.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de sarı-lacivertli formayla 23 müsabakada forma giyerken, 2 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası bugün teknik ekip ve takımla Kadıköy’deki bir restaurantta bir araya geldi.
Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.
Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe'de derbinin etkileri devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın 3-1'lik galibiyetiyle biten karşılaşmanın sonrasında Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı. İşte detaylar...
İtalya'da Koronavirüs vakalarında artış devam ediyor. Virüs bu kez sahaya sıçradı. İtalya Serie C takımlarından Pianese'de oynayan bir futbolcunun koronavirüs kaptığı açıklandı.
Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Damien Comolli, takımda görevli olduğu dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bilgisi olmadan transfer yaptığını belirterek, "Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum" diye konuştu.
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup'un geri dönüşü gündemde.
İngiliz ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ı transfer etmek istiyor. Palace’ın sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalıp Tufan için transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.