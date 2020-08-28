Crystal Palace, Eberechi Eze'yi 5 yıllığına transfer etti

SPOR GÜNDEMİ

Ağaoğlu, Sörloth'u isteyen takımı ve teklifi ilk kez açıkladı Ağaoğlu, Sörloth'u isteyen takımı ve teklifi ilk kez açıkladı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının bir bölümünde transfere değinen Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için gelen teklifleri açıkladı.

Kendi gitti, derdi bitmedi! Fener'in transferine engel oldu Kendi gitti, derdi bitmedi! Fener'in transferine engel oldu Vedat Muriqi'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin adaylarından biri de Kevin Gameiro'ydu. Valencia'nın 33 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, ummadığı bir engelle karşılaştı: Damein Comolli.

Orta sahanın yeni aslanı M'Vila Orta sahanın yeni aslanı M'Vila Mario Lemina'dan sonuç alamayan, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncuyu da kadrosuna katamazsa B planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. St. Etienne'in oyuncunun maliyetinden kurtulmak istemesi transferin önünü açıyor.

Acun Ilıcalı, Süper Lig'den ilk transferini yapıyor Acun Ilıcalı, Süper Lig'den ilk transferini yapıyor Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Göztepe'nin 19 yaşındaki golcüsü Ege Özkayımoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Fikstür sonrası Fatih Terim'den 'acil' transfer talebi Fikstür sonrası Fatih Terim'den 'acil' transfer talebi Galatasaray yönetimi, transfer dönemi 5 Ekim'de biteceği için işi ağırdan alıyordu ancak Sarı-Kırmızılıların ligin ilk 3 haftasında Başakşehir ve Fenerbahçe'yle karşılaşacak olması tüm planların değişmesine yol açtı.