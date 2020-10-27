Cristiano Ronaldo'nun üçüncü testi de pozitif

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lionel Messi-Cristiano Ronaldo düellosuna corona virüs engel oldu. Üçüncü testi de pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus-Barcelona karşısında forma giyemeyecek.
Portekiz Milli Takımı'nda 13 Ekim'de girdiği test pozitif çıkan Ronaldo, yine negatif sonuç veremedi. 14 gündür izolasyonda olan 35 yaşındaki futbolcu, Barcelona maçı öncesinde girdiği taramada da pozitif test verdi.
Karantinada kalmaya devam edecek Ronaldo, Barcelona karşısında Juventus kadrosunda yer almayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok açıklamalarda bulundu.
Anadolu Efes Basketbol Takımı kafilesinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun üçüncü corona virüs testi de pozitif çıktı. Portekizli futbolcu, Juventus-Barcelona maçında forma giyemeyecek.
Koronavirüs vakaları çıkan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel; Türkiye Ligi şampiyonunu yenerek, grupta durumları için güven kazanmak istediklerini söyledi.
Barcelona'da Lionel Messi'nin açık açık hedef gösterdiği başkan Bartomeu'nun istifa kararı aldığı belirtildi.