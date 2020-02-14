Cristiano Ronaldo'nun son kurbanı Milan oldu

SPOR GÜNDEMİ

Radamel Falcao = 11 Adem Büyük Radamel Falcao = 11 Adem Büyük Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan Kolombiyalı yıldız bonuslarla birlikte kazancını 5 milyon 616 bin euroya (36 milyon 974bin TL) kadar çıkardı. Yıllık 3.5 milyon liraya oynayan Adem ise attığı 9 golle 5 gollü Falcao’yu geride bırakmasını bildi.

Alanyaspor'dan Fenerbahçe önlemi Alanyaspor'dan Fenerbahçe önlemi F.Bahçe’nin N’Sakala ile ilgilenmesi üzerine kulübü Alanya harekete geçti. Akdeniz temsilcisinin yetkilileri sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki sol beke yeni bir teklif yapma kararı aldı.

Cepten 67 milyon TL Cepten 67 milyon TL Mali krizin zirveye çıktığı dönemde göreve gelen Ahmet Nur Çebi ve ekibi Beşiktaş’a yaklaşık 68.5 milyon TL kasa kolaylığı sağladı. Bu paranın 67 milyon TL’si Çebi’nin cebinden çıktı.

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş! Muhtemel 11'ler... Başakşehir'in konuğu Beşiktaş! Muhtemel 11'ler... Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş sahne alacak.

Kurban kesti goller geldi Kurban kesti goller geldi Galatasaray'da son döneme damgasını vuran Adem Büyük'ün, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı bir 'totem' ortaya çıktı.

Fener'i kabul etmedi Fener'i kabul etmedi İTALYAN basını Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu’na ocak ayında Fenerbahçe ve Leicester’in teklifte bulunduğunu ancak oyuncunun takımında kalmayı tercih ettiğini öne sürdü.