Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs protokolünü çiğnediği iddia edildi

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz gün Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine gitti. Ronaldo'nun bulaşıcı virüsle seyahat etmesinin doğru olup olmadığı tartışma yarattı.
Konuyla ilgili konuşan İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yıldız futbolcunun seyahatinin koronavirüs protokolüne aykırı olduğunu belirtti.
“RONALDO PROTOKOLÜ İHLAL ETTİ”
Rai Radyosu'na konuşan Spadafora, "Sağlık otoritelerinin izni olmadan protokolü ihlal ettiğini düşünüyorum." dedi.
Sağlık Genel Müdürü ise 35 yaşındaki futbolcunun Kovid-19'u olan ve ikamet ettiği ülkeye geri dönmek isteyen herkes gibi muamele gördüğünü söyledi.
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